В Новосибирске работник полиции покончил с собой за месяц до свадьбы. Об этом сообщает mk.ru.

Согласно предварительным данным, тело полицейского нашли в ночь на 3 августа около жилого дома по адресу Горский микрорайон, 39. Рядом с погибшим мужчиной было табельное оружие напарника.

При этом перед смертью полицейский позвонил своей невесте, чтобы проститься. В настоящий момент неизвестно, что стало причиной.

По одной из версий, причиной могли быть проблемы в отношениях с будущей женой. Следователи установят обстоятельства происшествия.

Ранее СК раскрыл подробности убийства влюбленной пары в Москве. По данным следователей, погибший мужчина приехал к бывшей девушке 1988 года рождения за своими вещами, и во время общения у них возникла ссора. В ходе скандала «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений» он толкнул ее с 15-го этажа, а после покончил с собой.