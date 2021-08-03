Министр спорта обсудил со школьниками достижения России на лекции общества «Знание»

Глава Министерства спорта России Олег Матыцин провел лекцию российского общества «Знание» для школьников и студентов, которые являются участниками общероссийских конкурсов «Твой ход» и «Большая перемена». Об этом говорится в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Газеты.Ru».

Участникам конкурса также устроили экскурсию по Большой спортивной арене «Лужники», во время которой они узнали об истории строительства олимпийского стадиона. Кроме того, они посмотрели такие оригинальные предметы из наследия Московской Олимпиады 1980 года, как факелы олимпийской эстафеты, медали, пьедестал для награждения.

В ходе встречи министр рассказал о традициях олимпийского движения в России и достижениях российских спортсменов, отметив, что спорт является настоящей школой жизни.

«Он помогает почувствовать, что человек может и к чему стремится, учит уважать партнеров по команде и соперников, уметь проигрывать, уметь уважать успехи других. Это те качества, которые помогают в жизни, которые являются базовыми ценностями для любого человека», — заявил Матыцин.

Он также рассказал, что спортивная инфраструктура России будет развиваться на всей территории страны. По словам главы ведомства, планируется создать современные спортивные базы, которые станут важным элементом подготовки спортсменов в регионах.

Также министр и участники экскурсии обсудили возможности спортивных занятий в условиях карантина, обменялись впечатлениями о ходе Олимпиады-2020 в Токио и порадовались успехам российских спортсменов.

Ранее сообщалось, что Россия занимает пятое место в медальном зачете Олимпиады по итогам 11 дня соревнований.