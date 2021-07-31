В Москве зарегистрировали минимальное с 17 июня число смертей от коронавируса

За последние сутки в Москве от последствий коронавирусной инфекции скончались 73 человека, это минимальное число с 17 июня. Об этом сообщает оперштаб.

Общее число летальных исходов от инфекции в столице выросло до 25 626, 1,7% от общего числа по России.

За последние сутки в столице зарегистрировано 3 514 новых случаев COVID-19, с начала пандемии заболели 1 506 126 человек. В относительном выражении прирост составил 0,23%.

При этом выписали по выздоровлении за день 4 159 человек, в общей сложности — 1 360 030.

Ранее сообщалось, что в России выявили 23 807 новых случаев коронавируса.

До этого главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, когда необходимо сдавать тест на антитела к коронавирусу.