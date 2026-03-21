Лавров предупредил о последствиях атак США и Израиля на Иран

Тяжелейшие последствия от действий США и Израиля на Ближнем Востоке будут фиксироваться еще долгое время. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Вспомнить все» на Первом канале.

«При всех внешних проявлениях фарса (а они присутствуют, думаю, что многие это понимают) последствия того, что делают наши американские коллеги, в данном случае совместно с израильтянами, — тяжелейшие. Они будут «аукаться» еще очень долго», — отметил Лавров.

16 марта глава российского МИД обратил внимание, что США и Израиль не смогли покорить Иран за сутки, как они того хотели. Сейчас они поняли, насколько заблуждались, подчеркнул министр.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в Израиле анонсировали увеличение интенсивности атак на Иран.