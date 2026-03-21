«Ахмат» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

«Ахмат» со счетом 1:0 обыграл «Ростов» в матче РПЛ

В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) грозненский «Ахмат» обыграл «Ростов».

Встреча, которая прошла в Грозном, завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Эгаш Касинтура. Он отличился на 33-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата России «Ахмат» занимает седьмое место, набрав 30 очков. «Ростов» идет на 11-й строчке, имея в активе 22 балла. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набравший 46 очков. Второе место занимает петербургский «Зенит», набравший 45 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Локомотив» (41).

В следующем туре «Ростов» сыграет на выезде с нижегородским «Пари НН», встреча состоится 5 апреля. Команды выйдут на поле в 15.00 по московскому времени. «Ахмат» сыграет с «Краснодаром» 4 апреля на своем поле. Стартовый свисток арбитра запланирован на 20.45 по московскому времени.



