«Крупные державы не готовы уступить». Вучич заявил, что третья мировая война уже началась

Третья мировая война, вероятно, уже началась, поэтому ее будет сложно предотвратить, однако можно избежать эскалации, заявил президент Сербии Александар Вучич. При этом он отметил, что легко не будет, так как интересы крупных держав «слишком разнообразны», а конфликты на Украине и Ближнем Востоке «почти неизбежно приведут к новым» противостояниям.

Президент Сербии Александар Вучич допустил, что третья мировая война уже началась, поэтому предотвратить ее будет сложно. Об этом он заявил в интервью газете Berliner Zeitung.

«Борьба за нефть, газ, полезные ископаемые, редкие металлы и другое сырье уже давно началась. Если вы посмотрите на Первую и Вторую мировые войны, вы увидите, что обе изначально начинались с региональных конфликтов. Лишь позже строились крупные военные и политические союзы, которые в конце концов сталкивались напрямую», — подчеркнул Вучич.

По его словам, сегодня уже наблюдается нечто подобное — различные геополитические блоки возникают все чаще. Президент Сербии выразил надежду, что эскалации удастся избежать, однако простого решения здесь нет. Вучич считает, что «интересы крупных держав слишком разнообразны», чтобы страны «просто так могли уступить», а именно это и приводит к эскалации.

Президент Сербии также отметил, что конфликты на Украине и Ближнем Востоке «почти неизбежно приведут к новым» конфликтам.

Так, ответ Ирана на агрессию США «посылает сигнал другим государствам», что они так же могут противостоять державам, «которые на бумаге кажутся значительно сильнее».

«В конфликте между Россией и Украиной тоже нет конца. Если проанализировать ситуацию трезво, то станет ясно: может быть, Россия не может выиграть эту войну, но вряд ли может ее проиграть. Государство с ядерным оружием нельзя победить на поле боя», — пояснил Вучич.

Он добавил, что Европа долгое время отказывалась от диалога с Москвой, однако в последнее время эта позиция постепенно меняется.

Европа готовится вступить в войну

При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан придерживается другого мнения. Недавно он завил, что Европа готовится вступить в боевые действия против России.

«Наступают трудные времена, приближается война. Евросоюз уже перешел к военной экономике и хочет направить на Украину еще больше денег, оружия и солдат», — отметил Орбан.

Он подчеркнул, что сейчас невозможно «предугадать ни день, ни час, когда первый солдат из ЕС появится на территории Украины». Однако, по мнению премьер-министра Венгрии, это точно произойдет, и Будапешту надо держаться от этого подальше.

Ранее Орбан также говорил о риске начала третьей мировой войны, которую может спровоцировать «даже ошибка». Он отмечал, что ситуация в мире сейчас настолько напряженная и конфликтная, что если крупный игрок оступится, это может привести к серьезным последствиям, в том числе к мировой войне .

«Принцип домино»

О том, что третья мировая война уже началась, ранее заявлял эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. В беседе с Ura.ru он описывал ее как конфликт между Россией и коллективным Западом в формате прокси-войны, который носит «горячий, но не прямой характер».

В то же время ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в разговоре с «Лентой.ру» высказал мнение, что глобальный конфликт еще не начался, однако его могут спровоцировать события на Ближнем Востоке.

«Тут принцип домино. Иран выступает против США и Израиля формально, но, чтобы ослабить интересы США, он наносит удары по арабским государствам. <...> Иран — это стратегический партнер как России, так и Китая. Ослабление Ирана ослабит геополитические позиции Китая и России. Формальным союзником США, к которому есть претензии, <...> является Европейский союз. Плюс с Ближнего Востока получают нефть другие азиатские государства, та же Япония, и так далее», — пояснил Блохин.

Эксперт отметил, что дальнейшее развитие событий зависит от политической воли руководства других государств. Им, по словам Блохина, не следует вестись на провокации.

«Мы будем жить через длительный период конфликтов и войн. Сейчас наша первая задача, к сожалению, не о том, как договориться, а задача — избежать третьей мировой войны. Пока, в нынешних очень острых обстоятельствах, я полагаю, это можно только сделать повышением роли ядерного сдерживания в международных отношениях на этот период 15-20 лет», — говорил научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.