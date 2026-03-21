Токаев предложил Туркестан в качестве площадки для переговоров по Ирану

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил город Туркестан в качестве площадки для переговоров между сторонами конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

Во время своего визита в Туркестанскую область Токаев отметил, что ситуация в конфликте значительно обострилась, и призвал стороны прекратить атаки на гражданские и экономические объекты.

«Затем необходимо сесть за стол переговоров. Казахстан не стремится к роли посредника в этой сложной ситуации, однако мы готовы предоставить свою площадку для мирных переговоров. Считаю, что такой диалог можно было бы организовать в Туркестане», — подчеркнул президент.

Он также добавил, что окончательное решение о проведении переговоров должно быть принято конфликтующими сторонами, однако боевые действия необходимо прекратить «пока не стало слишком поздно».

До этого в администрации президента Турции сообщили, что Стамбул может стать подходящей площадкой для переговоров между США и Ираном с целью разрешения конфликта. По словам чиновников, турецкая столица обладает развитой инфраструктурой и богатым дипломатическим опытом.

Ранее в Белом доме заявили, что в Иране больше не с кем разговаривать.

 
