«Встать на ноги»: почему все в восторге от нового сериала с Гошей Куценко?

В онлайн-кинотеатре Okko завершился сериал «Встать на ноги», в котором бандит по кличке Старый выходит на свободу после 20 лет в тюрьме и вдруг узнает, что у него есть дочь с инвалидностью. Главные роли в шоу, победившем на фестивале «Новый сезон», исполнили Гоша Куценко и Мила Ершова. Кинокритик Павел Воронков посмотрел «Встать на ноги» целиком и рассказывает, чему нас учит эта трогательная история.

В 2025 году на главном фестивале российского кино «Маяк» победило драмеди Сергея Малкина «Здесь был Юра» — о молодых балбесах-панках, которым внезапно поручают присматривать за дядей одного из них, 50-летним мужчиной с неназванным диагнозом, но явными особенностями развития (за эту роль Константин Хабенский получил актерский приз смотра). А на главном фестивале российских сериалов «Новый сезон» первая награда досталась драмеди «Встать на ноги», где персонаж Гоши Куценко (за эту роль он получил актерский приз смотра) выходит из тюрьмы и вдруг узнает, что у него есть дочь-танцовщица (Мила Ершова), использующая инвалидную коляску, и пытается наладить с ней отношения.

Кадр из сериала «Встать на ноги» (2025) Okko

До широкого зрителя оба проекта, которые дополнительно роднит друг с другом участие артиста Кузьмы Котрелева, добрались уже в 2026 году, причем в один и тот же день — 5 февраля. «Здесь был Юра» и «Встать на ноги» — не то чтобы радикально новое слово в достаточно богатом инклюзивном кинематографе России, из-за чего особого праздника на эту дату не назначишь. Но в ней все равно хочется видеть положительный симптом — свидетельство того, что, во многом двигаясь назад, в чем-то мы еще не утратили способность двигаться вперед. Пускай иногда для этого и приходится прибегать к хитростям: как выдающийся «Камбэк» с Александром Петровым оказался реинкарнацией важнейшего сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», так и «Встать на ноги» видится идейным наследником другого шоу продакшна «Место силы» и стриминга Okko, в наше несправедливое время лишившегося всяких шансов на продолжение, — иронично-сюрреалистического нуара «1703», где Куценко тоже изображал потешного мужичка с запоминающейся речью (там он заикался, а тут по-южному окает и гэкает), который неловко и трогательно пытается настроить контакт с дочерью.

«Встать на ноги» отвечает, кажется, большинству рекомендаций насчет того, как стоит рассказывать подобные истории на экране. Так, здесь в кои-то веки придерживаются основополагающего принципа инклюзии «Ничего для/про нас без нас». Трэвел-блогерша Злата Варламова, ставшая прототипом героини Ершовой, по собственным словам, вплотную работала с режиссером и сценаристом Павлом Тимофеевым, а также практически каждый день присутствовала на съемочной площадке, чтобы следить за достоверностью происходящего в кадре. Одну из ярчайших второплановых ролей исполняет Антон Санкевич — актер, гончар и спортсмен с синдромом Дауна, чей звездный час должен был пробить еще несколько лет назад. В свое время его утвердили в сериал Netflix «Ничего особенного» с Юрой Борисовым — про волонтера фонда помощи людям с особенностями развития, — но в 2022 году этот проект свернули вместе с остальными российскими «ориджиналс» американского стриминга. В эпизодах мелькают стендапер Евгений Городницкий, который не видит правым глазом, и комик Никита Никитин, у которого нет правой руки.

Причем на плечи Никитина здесь возложен тяжелейший груз: миссия его персонажа, хамоватого таксиста в спортивном костюмчике, состоит в том, чтобы продемонстрировать, как пренебрежительным отношением к людям с инвалидностью, принятом в социуме, заражаются даже сами люди с инвалидностью. В одной сцене он обрушивает поток слюров на персонажа Санкевича — сотрудника небольшой кофейни, в другой — отмахивается от героини Ершовой и отказывается ее подвозить, не желая утруждать себя погрузкой коляски. Эти довольно тяжелые для восприятия эпизоды слегка сглаживает юмор, вшитый уже в само кастинговое решение: Никитин прежде играл таксиста в другом сериале местного шоураннера Александра Носкова «Капельник», так что отчасти его возникновение происходит в рамках камео. Другая шутка такого рода поручена Святославу Рогожану — всамделишному мужу артистки Ершовой (они встретились на съемках сериала «Трудные подростки»), который тут изображает уступающего претендента на сердце ее героини.

«Встать на ноги» не производит такого монументального впечатления, как, например, другие проекты Okko «Аутсорс» и «Дыши» (отчасти, конечно, в силу комедийной легковесности), но это все еще удивительно нюансированная и сбалансированная работа. При всей аккуратности и тактичности в вопросах, касающихся изображения людей с инвалидностью (здесь, например, не случается чудесного «исцеления», а линия героини Ершовой не ограничивается ее диагнозом), сериал не ощущается рафинированным. А в критике дурацких общественных устоев он не скатывается в откровенную манипулятивность, пускай и не брезгует в нужные моменты использовать широченные мазки (отчаянный вопль Куценко «С ТРЕПЕТОМ НУЖНО ОТНОСИТЬСЯ К ЛЮДЯМ!», честно говоря, хочется взять на вооружение, чтобы цитировать при случае). Сериал, пожалуй, можно упрекнуть в излишнем стремлении разжевать все свои смыслы, но, с другой стороны, это стремление довольно последовательно, раз уж смыслы эти сводятся к тому, что нам нужно чаще друг с другом разговаривать и друг друга слышать, дабы избежать медвежьих услуг и непоправимых ошибок.

По тем же примерно соображениям в проекте нет насквозь отрицательных персонажей — всех местных обитателей без труда можно по-человечески понять. И Старого (Куценко), который ужасно неловко пытается помочь дочери, все время забывая сперва узнать, какая помощь ей на самом деле нужна. И его дочь Олю (Ершова), которая нацелена во что бы то ни стало добиться исполнения своей мечты о танцевальной карьере в Москве. И его новую возлюбленную — обаятельную участковую Екатерину (Ольга Лерман), которая разрывается между чувством, амбицией и совестью. И его товарища, плутоватого таксиста Копилку (Александр Обласов), который не только верит в любое конспирологическое вранье, но и сам патологически врет — из-за своей лудомании. Даже его бывшего подельника Рахима (Алексей Розин), чью вину за убийство при ограблении Старый взял на себя, позволив другу остаться на свободе и разбогатеть (что, разумеется, не сделало его счастливым). И даже оскорбленную рахимовскую любовницу, полицейскую Оксану (Юлия Александрова), которая строит козни остальным действующим лицам, надеясь таким образом заделать дыру в сердце.

В сумме из этих слагаемых образуется нечто подозрительно похожее на правду жизни. Да, это еще не прекрасный кинематограф будущего, но когда-нибудь, дай бог, мы придем к тому, что в российских фильмах и сериалах будут регулярно появляться герои с инвалидностью и нейроотличиями, причем сыгранные людьми с инвалидностью и нейроотличиями (утверждается, что режиссер Тимофеев искал на главную роль актрису с особенностями здоровья, но не нашел), а сюжетные линии этих героев станут выходить за рамки тем инвалидности и нейроотличий (потенциал персонажа Санкевича кажется не раскрытым до конца, по большому счету он тут существует в качестве персонифицированной совести, эдакого ангела во плоти). До тех пор остается держаться за душеспасительную мысль, что мы на правильном пути.

Название: «Встать на ноги»

Дата премьеры: 19 сентября 2025 года (4-й фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», Сочи)

Дата выхода: 5 февраля — 19 марта 2026 года

Где смотреть: Okko

Продолжительность: 8 серий по 45 минут

Создатель: Александр Носков

В ролях: Гоша Куценко, Мила Ершова, Ольга Лерман, Алексей Розин, Кузьма Котрелев, Юлия Александрова, Александр Обласов, Игорь Ознобихин, Антон Санкевич, Давид Сократян, Никита Никитин