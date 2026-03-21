Ребенка-маугли обнаружили в доме многодетной семьи в Башкирии

Жители населенного пункта в Башкирии рассказали о девочке-маугли, которая проживает без документов у местной многодетной семьи. Об этом сообщает Baza.

По словам соседей, всего в одном небольшом доме живет девять детей, 11-летняя девочка – самая младшая. У нее нет даже свидетельства о рождении, официально она нигде не числится.

«Мать никак не скрывает этого факта и не проявляет желания оформлять документы», – сообщается в публикации.

Другие дети также находятся не в лучшем состоянии. Подростки якобы с детства употребляют алкогольные напитки и ведут себя агрессивно, другие школьники опасаются садиться с ними в автобус.

Вместе с несовершеннолетними живет только мать, постоянного дохода у нее нет. Волонтеры и соседи помогают родительнице, отдавая необходимые вещи.

По словам людей, ПДН и другие ответственные органы не следят за несовершеннолетними и «не обращают внимания» на происходящее.



