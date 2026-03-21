В «Ростелекоме» ответили на сообщения о «белых списках» для домашнего интернета

«Ростелеком» опроверг информацию о введении «белых списков» для домашнего интернета. Об этом пишет РИА Новости.

«В «Ростелекоме» опровергли сообщения о введении ограничений на домашний интернет», — сказали агентству в компании.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что система «белых списков», которая уже применяется в мобильных сетях, будет внедрена и в домашнем интернете в Москве. Как выяснил канал, задачу оперативно запустить систему уже дали айтишникам большинства операторов домашнего интернета в столице.

«Белые списки» позволят обеспечить доступ к необходимым сайтам, включая банковские сервисы и приложения такси, даже при перебоях в работе интернета. Однако журналисты отмечают, что общая скорость домашнего интернета упадет из-за необходимости 24/7 фильтровать трафик.

В центральных районах Москвы, а также в Санкт-Петербурге и других городах России в последнее время наблюдаются перебои в работе мобильного интернета и связи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности и продлятся так долго, как это будет необходимо. В феврале Владимир Путин подписал закон, позволяющий ограничивать связь по требованию ФСБ.

Ранее в России заявили об отказе рекламодателей уходить из Telegram.