После ДТП с взорвавшимся бензовозом под Ростовом госпитализировали четырех человек

В Ростовской области после ДТП с бензовозом в больницу доставили четырех человек

В Ростовской области после ДТП с бензовозом в больницу пострадали четыре человека, еще трое не выжили. Об этом региональное управление МВД сообщает в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что пострадавшие доставлены в больницу. На месте работают правоохранители, а сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают проезд транспорта.

Днем 21 марта на 33-м километре на трассе Ростов-на-Дону — Таганрог у бензовоза лопнуло колесо. Из-за чего тягач вылетел на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. После этого бензовоз улетел в кювет и взорвался. Столкнувшиеся с ним автомобили тоже вспыхнули и сгорели. На месте ДТП огонь распространился на площади в 200 кв. м и возникло сильное задымление. Автомобилисты сняли последствия аварии на видео. На кадрах несколько машин горят на проезжей части, пламя охватило их полностью.

