В Свердловской области мужчину вывезли в лес и похоронили заживо из-за 500 рублей

В городе Карпинске Свердловской области молодого человека похоронили заживо из-за долга в 500 рублей. Преступление было совершено пять лет назад, сообщает «Е1» со ссылкой на пресс-службу областного Следственного комитета.

Обвиняемый с подельником похитили Кирилла Смирнова в ночь на 3 июля 2016 года. По данным СК, пленника вывезли в лес в районе поселка Сосновка.

«Угрожая убийством и избивая, его заставили копать себе могилу. Когда он остановился, похитители потребовали копать глубже. Он отказался, тогда его стали избивать и заставили продолжить копать <...> Чтобы жертва не заявила в полицию, мужчины решили убить его. Они скинули его в яму, которую засыпали землей», — рассказали в СК.

По словам главы пресс-службы областного управления МВД Валерия Горелых, мать Смирнова рассказала, что он собирался уехать на работу в другой город. Она забеспокоилась 10 июля, когда сын не поздравил ее с днем рождения. На следующий день женщина обратилась в полицию с заявлением об исчезновении сына.

Похитителю предъявлены обвинения в насильственном похищении человека группой лиц и в убийстве, сопряженном с похищением. Его подельник умер, уточнили в СК.

Ранее стало известно, что жительницу Екатеринбурга похитил и в течение суток избивал собственный муж после того, как она подала на развод.