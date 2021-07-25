Голый мужчина в Свердловской области напугал покупателей в магазине

В городе Сысерть Свердловской области местных жителей напугал полностью обнаженный мужчина — он прибежал в продуктовый магазин, сел на пол и не вставал, пока на место не вызвали полицию. Об этом пишет региональное издание E1.

«На место происшествия был направлен наряд полиции, который обнаружил обнаженного мужчину на ул. Карла Маркса. Его личность уже установлена, это 35-летний местный житель. В присутствии отца гражданина бригада скорой помощи доставила его в Екатеринбург в одну из соответствующих клиник для оказания необходимой медицинской помощи», — сообщили изданию в региональном главке МВД.

Выяснилось, что мужчина не впервые «дефилировал» голым в общественных местах. Правоохранители не отрицают, что мужчина может иметь серьезные психические нарушения.

Очевидцы считают, что любитель обнажиться принял наркотики незадолго до визита в магазин.

Ранее стало известно, что женщина получила удар в живот, защищая тротуарную плитку в Екатеринбурге.