Врач назвала нетипичный симптом коронавируса

Иногда коронавирус может проявляться в виде кожных реакций, схожих с ожогами. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-дерматолог Татьяна Егорова.

«COVID-19 может проявляться как токсикодермия. Это похоже на ожоги, как будто инфекция обжигает кожу изнутри. Через месяц-полтора все восстанавливается», — рассказала она.

По словам специалиста, коронавирус также может стать причиной псориаза, который образует на коже красно-розовые пятна с отслаивающимися чешуйками. Врачи считают, что подобная реакция организма вызвана перенесенным из-за болезни стрессом.

По мнению врача-реаниматолога, кандидата медицинских наук Бориса Чурадзе, токсикодермия у пациентов с COVID-19 появляется в силу соответствующей иммунной реакции организма на инфекцию. Специалист уточнил, что подобная реакция происходит из-за чрезмерной активизации иммунитета, когда организм воспринимает клетки собственных тканей как чужеродные тела.

Ранее в Екатеринбургском медицинском научном центре профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора назвали симптомы после тяжелого течения коронавируса.