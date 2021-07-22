Жара до 30°C вернется в Москву на следующей неделе

Жаркая погода вернется в Москву 27 июля, однако аномальных температур пока не ожидается. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Уже с понедельника температура будет 25-26 градусов, а во вторник — даже уже 25-30 градусов. В среду будет примерно такая же погода. Это вполне хорошая погода. И пока что 32-33 градуса не ожидаем», — сказал он.

Вильфанд добавил, что до конца текущей недели столбик термометра будет держаться на уровне 22-24 градусов, при этом дождей не прогнозируется.

Ранее Вильфанд сообщил, что 22 июля температура в столице опустится до +20-24°C. При этом в первые дни неделя обещает быть достаточно жаркой: в понедельник днем прогнозируется 27-29 градусов тепла, во вторник — 25-27 градусов тепла, в среду — 24-26 градусов тепла.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец с 19 июля пообещал жителям Москвы ливни с грозами и градом. В среду и четверг, считает он, столичный регион пересечет полярный фронт, кое-где пройдут небольшие дожди, днем +21-26°C и +19-24°C, соответственно.