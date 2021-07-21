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В России выявили 23 704 случая коронавируса за сутки

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

В России за сутки выявили 23 704 случая коронавируса, сообщает оперштаб.

10,4% заразившихся не имели симптомов. Больше всего инфицирований в Москве (3 254), Подмосковье (2 161) и Санкт-Петербурге (1 939).

Также за прошедшие 24 часа скончались 783 пациента, вылечились 22 584 человека.

С начала пандемии в России зафиксировали 6 030 240 заражений, 150 705 летальных исходов и 5 404 797 выздоровлений.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что число заболевших коронавирусом за неделю в республике стало рекордом: заболели 2 767 человек, подтвердились 1 489 случаев внебольничной пневмонии. Глава республики также отметил, что за семь дней скончались 54 пациента.

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