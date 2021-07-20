Вильфанд предупредил жителей Москвы об «обвале холода»

В Москве похолодает 22 июля, и это будет ощущаться как «обвал холода» по сравнению с длительной жарой, которая была в столице. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, ветра будут северные, «действительно холодные».

Метеоролог отметил, что если бы солнце активно не прогревало эти холодные воздушные массы, москвичи ощутили бы значительное похолодание. Специалист добавил, что к концу рабочей недели изменится и качество воздуха в Москве в связи с похолоданием: он станет свежим и можно будет «дышать полной грудью».

Ранее синоптики спрогнозировали, что в Москве во вторник, 20 июля, будет до +27°С. В столице будет небольшая облачность с прояснениями, местами небольшой дождь.

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