Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

В роддоме Новокузнецка, где умерли дети, продолжаются следственные действия

РИА Новости: в роддоме Новокузнецка продолжается расследование гибели детей
РИА Новости

Следственные действия продолжаются в роддоме №1 в Новокузнецке, где умерли младенцы. Об этом РИА Новости сообщила и.о. главврача медучреждения Юлия Ковалева.

«Я не могу ничего комментировать, идет следствие», — сказала она.

До этого глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что комиссия займется оценкой работы службы родовспоможения и проведет разбор всех случаев в роддоме №1 в Новокузнецке.

В новокузнецком роддоме за новогодние праздники погибли девять младенцев. По данным регионального минздрава, у всех обнаружили внутриутробную инфекцию. При этом СМИ называют возможной причиной гибели детей заражение менингококком. С 2024 года в роддоме выявили 150 нарушений, а пациентки называют его «адским местом» и жалуются на безразличие персонала. СК уже возбудил уголовное дело, а главврача учреждения отстранили от работы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывшая пациентка рассказала, как убегали из роддома в Новокузнецке всей палатой.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27619615_rnd_2",
    "video_id": "record::714b2671-e548-4302-865b-66bd97d3b756"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+