ВСУ атаковали объекты коммунальной и энергетической инфраструктуры в Брянской области

Богомаз: ВСУ ударили ракетами по Клинцовской и Найтоповичской электроподстанциям

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно атаковали объекты коммунальной и энергетической инфраструктуры Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, ракетные удары нанесены по Клинцовской и Найтоповичской электроподстанциям, в результате чего более 70 тысяч человек в двух муниципальных образованиях столкнулись с перебоями в энергоснабжении.

«Это особенно подло и цинично на фоне холодов, которые установились на территории региона», — написал Богомаз.

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы, добавил он.

13 января украинские военные с помощью FPV–дронов совершили атаку на два гражданских автомобиля в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области, в результате чего мирный житель получил осколочные ранения.

На днях ВСУ целенаправленно атаковали FPV-дроном движущийся гражданский автомобиль в селе Страчово Суземского района. По словам Богомаза, в результате террористической атаки мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Губернатор выразил глубокие соболезнования родственникам местного жителя и пообещал оказать его семье материальную помощь.

Ранее в Воронеже при атаке дронов ВСУ были повреждены более 40 домов.