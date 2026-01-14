Бывшая пациентка рассказала, как убегали из роддома в Новокузнецке всей палатой

Женщины после родов в 2021 году «убегали» всей палатой из роддома №1 в Новокузнецке, где в январе погибли девять младенцев. Об этом РИА Новости сообщила жительница Кемеровской области, которая рожала в указанном медучреждении дочку.

По словам собеседницы агентства, в 2021 году из-за пандемии коронавируса этот роддом был единственным на весь Новокузнецк и Междуреченск, а также на все близлежащие города, поскольку все остальные были переоборудованы под ковидарий. Женщина рассказала, что лежала в маленькой трехместной палате с пятью другими роженицами и малышами. Она пожаловалась, что врачи не отвечали на вопросы, а медсестры не объясняли, почему брали у некоторых новорожденных повторные анализы.

Девушка рассказала, что у нее искусственно вызвали роды, заявив, что плод слишком крупный. Однако в результате она родила дочку весом 3,5 килограмма, посетовав, что могла еще спокойно ходить неделю. У девочки была небольшая родовая травма на голове, но, к счастью, ничем плохим это не обернулось. Однако другим пациенткам роддома повезло меньше, отметила она. Собеседница агентства слышала, что в этом роддоме у новорожденных часто бывают травмы, например, вывих копчика. А у ребенка ее знакомой в результате выдавливания диагностировали ДЦП.

«Мы просто оттуда убегали всей палатой. Даже спасибо никому не хотелось сказать. Просто вышли — и быстрее убежать оттуда», — поделилась девушка.

До этого другая пациентка роддома рассказала, что инвалидность и летальные исходы в роддоме Новокузнецка врачи чаще всего объясняли внутриутробной инфекцией у новорожденных. Россиянка рассказала, что поступила в роддом с нормально развивающейся беременностью. Однако ее ребенок родился без признаков жизни. Его удалось реанимировать, но малыш остался инвалидом.

По словам Анастасии, ей не оказали своевременную помощь. Она отметила, что схватки оставались слабыми даже после стимуляции препаратами, а медики не стали применять экстренные меры с учетом того, что у женщины узкий таз.

Ранее комиссия с главой Росздравнадзора прибыла в Кузбасс для оценки работы роддома.