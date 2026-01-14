Размер шрифта
Найден способ ускорить гибель раковых клеток

Trends in Cancer: раковые клетки гибнут быстрее, если лишить их доступа к жирам
Komsan Loonprom/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Хьюстонской больницы UTHealth обнаружили, что блокировка использования жиров (липидов) раковыми клетками может ускорить их самоуничтожение. Результаты исследования опубликованы в журнале Trends in Cancer.

Исследователи проанализировали 121 работу, посвященную связи метаболизма липидов и развития различных типов карцином. Этот вид рака возникает в тканях, выстилающих кожу. Мета-анализ показал, что опухоли используют жиры для роста и распространения, но при этом эти же липиды могут запускать особый механизм гибели клеток — ферроптоз.

Ферроптоз возникает, когда на мембранах клеток накапливаются перекиси липидов. В норме они образуются при жизнедеятельности организма, но при чрезмерном накоплении становятся токсичными для клетки. В отличие от химиотерапии или облучения, которые вызывают другой тип клеточной гибели, ферроптоз можно индуцировать даже в устойчивых к лечению опухолях.

«Понимание того, как раковые клетки используют липиды, открывает путь к терапии, направленной на ферроптоз и подавление липидного метаболизма опухоли», — пояснил соавтор исследования Михаил Колонин.

По его словам, воздействие на липиды может стать основой новых подходов к лечению рака и связанных с ним осложнений, включая потерю веса и старение клеток. Раковые клетки обычно уклоняются от естественных иммунных механизмов, направленных на их уничтожение. Однако ферроптоз может стать исключением, так как опухолевые клетки зависят от доступного источника энергии.

Ранее в России начали применять новый препарат от рака.

