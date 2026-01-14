Навроцкий: Россия всегда была угрозой для Европы, ее может остановить лишь Трамп

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Россия якобы всегда являлась угрозой для Европы, а американский лидер Дональд Трамп единственный, кто может «решить проблему», а также положить конец конфликту на Украине. Своим мнением он поделился в интервью «Би-би-си».

Он заявил, что президенту России Владимиру Путину якобы «нельзя доверять», однако нужно сделать все возможное для поддержки мирных усилий Дональда Трампа. Навроцкий считает, что Россия угрожает Польше, а также всей Европе, и американский лидер является единственным человеком, который «может решить эту проблему».

«Россия все еще является угрозой для Европы. А Дональд Трамп на сегодня является единственным лидером, который может решить эту проблему, и мы должны поддержать его в этом процессе», – заявил он.

Глава государства утверждает, что Москва якобы «всегда представляет угрозу для Польши, для Европы и для Центральной Европы».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Польше русофобство «цветет пышным цветом». Он также обратил внимание, что в Польше Россию обвиняют во всех проявлениях как прямой, так и гибридной войны.

Ранее президент Польши отказался верить «благим намерениям Владимира Путина».