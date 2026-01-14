Размер шрифта
Новости. Общество

Петербуржец из мести поджег дверь в квартиру соседа и попался

Жителя Петербурга задержали за поджог входной двери соседа
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Петербуржца заподозрили в поджоге входной двери соседа из чувства мести, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Утром 11 января 51-летний житель одного из домов на Вознесенском шоссе в Колпино обратился в полицию и рассказал, что кто-то поджег дверь его квартиры. Правоохранители выехали на место происшествия и обнаружили следы возгорания — оплавленный звонок и дверную ручку.

Личность предполагаемого поджигателя установили и задержали его в тот же день. Им оказался 65-летний сосед потерпевшего, который находился с ним в состоянии затяжного конфликта.

Давая объяснения о причинах своего поступка, задержанный сослался на личную неприязнь и алкогольное опьянение, под влиянием которых, по его словам, и решился на отчаянный шаг. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленный поджог чужого имущества). Решается вопрос об аресте.

Ранее в Иркутской области мужчина сжег баню соседки из-за долга в 10 тысяч рублей. 

