В Госдуме объяснили, как от недопуска России могут пострадать США

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что позиция Международного олимпийского комитета (МОК) по недопуску российских спортсменов может сказаться и на американских атлетах. Ее слова приводит РИА Новости.

«МОК должен принять какие-то решения по нам. Если они этого не сделают, многие попытаются отстранить и Америку. И тогда это превратится в выяснение отношений политиков на площадке спорта. А это опасно допускать», — отметила она.

В МОК подчеркнули, что отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) связано с включением им в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей 5 октября 2023 года, поэтому эту ситуацию нельзя сравнивать с историей США. 3 января американские силы нанесли удар по Венесуэле, а ее лидер Николас Мадуро вместе с супругой был захвачен и вывезен в США.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали семь спортсменов.

Ранее МОК отказался вмешиваться в вопросы, касающихся действий США в Венесуэле. 

