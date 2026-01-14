В Еврокомиссии рассказали, кому принадлежит Гренландия

Фон дер Ляйен: только Дания и Гренландия могут принимать решения о будущем острова

Только Дания и Гренландия могут принимать решения о своем будущем. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

«Прежде всего, Гренландия принадлежит своему народу. Поэтому именно Дания и Гренландия, и только они, вправе принимать решения по вопросам, касающимся Дании и Гренландии», — сказала она.

Фон дер Ляйен добавила, что представители Евросоюза находимся в постоянном контакте с правительством Дании.

5 января президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России якобы уже окружают остров.

До этого супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети «Х» карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.