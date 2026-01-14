Размер шрифта
«Страха нет»: новая 21-летняя солистка «Вороваек» о сравнении с прежним составом группы

Солистка «Вороваек» Романова заявила, что не боится сравнений с экс-участницами
Пресс-служба группы «Воровайки»

Новая солистка группы «Воровайки» Александра Романова призналась в беседе с «Газетой.Ru», что не боится сравнений с бывшими участницами коллектива. Также артистка отметила, что спокойно относится к критике в свой адрес.

21-летняя студентка МГУ рассказала, что попасть в группу было ее мечтой, но она не думала о ее исполнении.

«Все, что произошло, для меня сравнимо со сказкой. Даже в самых смелых мечтах я не могла представить, что буду исполнять свои любимые песни в составе группы «Воровайки». Я очень благодарна руководству группы за возможность быть частью этой семьи. Это новый этап в жизни, кардинально изменивший ее. Страха нет, но есть волнение и ответственность перед командой и поклонниками группы», — поделилась Александра Романова.

По словам певицы, ей быстро удалось поладить с другими участницами группы. Новый состав уже активно работает вместе над новыми песнями, несмотря на то, что некоторые поклонники коллектива по-прежнему любят первых солисток и пишут об этом в комментариях в соцсетях.

«Девочки очень тепло приняли меня в коллектив. Лера и Софа помогают советами, учат и наставляют. Репетиции проходят комфортно и продуктивно, за что им большое спасибо. Сравнения [с прежним составом] есть и будут всегда, я спокойно к этому отношусь. Критики не боюсь, уважительно отношусь к мнению поклонников группы», — заявила артистка.

Ранее солистки «Вороваек» опровергли, что устраивают гастроли в тюрьмах.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27619723_rnd_2",
    "video_id": "record::8991f6a6-8108-4966-8302-68acade1777b"
}
 
