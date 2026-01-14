Размер шрифта
Верховная рада продлила военное положение на Украине

Рада в 18-й раз продлила военное положение на Украине на 90 суток
Seneline/Shutterstock/FOTODOM

Украинский депутат Ярослав Железняк сообщил в Telegram-канале, что Верховная рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 дней.

По словам Железняка, за соответствующие решения проголосовали 333 депутата. Режим военного положения будет действовать еще 90 суток. Действие предыдущих указов истекает 3 февраля, поэтому новое продление будет действовать до 4 мая 2026 года. Далее документы должны быть подписаны председателем Верховной рады и президентом.

11 января сообщалось, что в настоящее время Верховная Рада Украины разрабатывает законопроект, отменяющий право на отсрочку от мобилизации для абитуриентов старше 25 лет. В рамках текущей проверки соблюдения законодательства об отсрочках из учебных заведений уже было отчислено почти 50 тысяч мужчин.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет после начала возможного перемирия отменять военное положение и мобилизацию в стране, а сделает это только после получения гарантий безопасности.

Ранее пленный боец ВСУ назвал необычное условие быстрого завершения конфликта.

