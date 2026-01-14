Размер шрифта
Лавров сообщил, что РФ еще не получила информации о саммите «коалиции желающих» в Париже

Лавров: Россия не получала данные о декларации «коалиции желающих» по Украине
Максим Блинов/РИА Новости

Россия пока не получала информации о декларации «коалиции желающих» по Украине. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Что касается вопроса о том, какой прогресс на переговорах — мы не знаем. Если речь идет о переговорах в Париже между «коалицией жаждущих» или как там она называется, с участием Зеленского и приглашения [спецпосланника США Стива] Уиткоффа и Джареда Кушнера: они выпустили свой итоговый документ, вернее, декларацию о намерениях, я бы так сказал», — сказал он, отметив, что к ней не присоединились США.

По словам Лаврова, конкретной информации, что было на саммите и что стоит за декларативным документом, Москва пока не знает.

Если американская сторона желает поделиться своими впечатлениями, РФ заинтересована в этом, добавил министр.

6 января в Париже состоялся саммит «коалиции желающих». На ней была подписана декларация о развертывании в стране так называемых «многонациональных сил» после завершения конфликта. Кроме того, на встрече были приняты гарантии безопасности для Украины.

Ранее во Франции и Британии назвали условие отправки солдат на Украину.

