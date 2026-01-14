Руководство на борту МКС перешло от астронавта NASA к российскому космонавту

На борту Международной космической станции состоялась церемония передачи командования: астронавт Майк Финк передал руководство экспедицией 74 российскому космонавту Сергей Кудь-Сверчкову. Церемония прошла в прямом эфире с орбиты, где Финк поблагодарил коллег за совместную работу и символически вручил ключ от станции новому командиру. Об этом сообщает портал Scientific American.

«Это одновременно радостно и немного грустно», — отметил Финк, добавив, что служить вместе с российскими коллегами было честью. В ответ Кудь-Сверчков подчеркнул, что экипаж продолжит выполнять научные и технические задачи «несмотря ни на какие сложности», а своим первым распоряжением объявил общий «объятный» момент для команды.

Передача командования состоялась на фоне внепланового решения NASA эвакуировать с МКС четырех членов экипажа Crew-11 из-за заболевания одного из астронавтов. Агентство сообщило, что состояние заболевшего стабильное, но не раскрыло подробностей. В состав Crew-11 входят Майк Финк, астронавт Зена Кардман, японский астронавт Кимия Юи и российский космонавт Олег Платонов.

Несмотря на экстренную ситуацию, все семь участников экспедиции 74 приняли участие в церемонии. После отстыковки Crew-11, запланированной на среду, численность экипажа станции сократится до трёх человек: астронавта Крис Уильямс и космонавтов Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, составляющих экипаж корабля Союз МС-28.

Ожидается, что возвращение эвакуированных астронавтов завершится приводнением у побережья Калифорнии ранним утром четверга по местному времени. В NASA подчеркнули, что подобная медицинская эвакуация с МКС проводится впервые, а потому процедура передачи командования также оказалась нестандартной. Изначально Финк планировал передать руководство будущему командиру Crew-12 — астронавту Джессика Меир, прибытие которой на станцию ожидается в феврале.

Ранее ученых удивило влияние Марса на жизнь на Земле.