Лавров выразил готовность России к диалогу с Уиткоффом и Кушнером

Лавров: Россия открыта к контактам с Уиткоффом и Кушнером
Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия открыта к контактам по урегулированию на Украине со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом заявил министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, передает «Интерфакс».

«Мы открыты к контактам с господином Уиткоффом, с господином Кушнером. Президент встречался, по-моему, шесть раз со специальным представителем президента Трампа», — заявил он.

Лавров выразил уверенность, что в случае проявления интереса со стороны США, Москва воспримет предложение с пониманием. Глава МИД добавил, что контакты России и США по Украине «опираются на прочную основу Аляски», где было достигнуто определенное понимание.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Уиткофф и Кушнер планируют в январе встретиться в Москве с Путиным. Однако источники уточнили, что планы еще не окончательно утверждены, а сроки могут быть сдвинуты из-за событий в Иране, где уже более двух недель бушуют беспорядки.

При этом представитель Белого дома заявил агентству, что на данный момент такая встреча не запланирована. Кремль не ответил на запрос о комментарии.

Ранее сообщалось, что рынок акций вырос после новости о приезде Уиткоффа и Кушнера в Москву.

