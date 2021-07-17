Привившийся глава Минздрава Великобритании заболел COVID-19

Глава британского Министерства здравоохранения Саджид Джавид заболел коронавирусной инфекцией. До этого он прививался от COVID-19 и его симптомы вируса оказались слабыми, сообщается в Twitter-профиле Джавида.

«Этим утром мой тест на COVID показал положительный результат. Я ожидаю результата ПЦР-теста, но, благодаря тому, что я получил две дозы прививки, симптомы (заболевания) слабые», — написал глава Минздрава Великобритании.

Джавид также призвал людей пройти вакцинацию, если они еще не сделали этого.

Какой вакциной привился Джавид — неизвестно.

Ранее сообщалось, что полмиллиона британцев были вынуждены самоизолироваться за неделю. С 16 августа жители Великобритании, получившие обе дозы вакцины, не будут вынуждены самоизолироваться, если вступят в контакт с предполагаемым носителем коронавируса.