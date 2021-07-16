Губернатор штата Нью-Йорк предстанет перед судом по делу о домогательствах

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо предстанет перед судом по делу о сексуальных домогательствах, сообщает CNN.

После многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах в адрес губернатора в начале этого года, генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс объявила о начале расследования, по результатам которого будет опубликован отчет.

Против Куомо подали заявление двое его бывших советника — Шарлотта Беннет и Линдси Бойлан.

Беннет заявила, что Куомо приставал к ней, задавая ей вопросы о сексуальной жизни и сообщив, что он готов встречаться с молодыми девушками.

Бойлан обвиняет Куомо в домогательствах, выразившихся в форме «нежелательного поцелуя».

Сам губернатор Нью-Йорка отмечает, что сожалеет о некоторых своих высказываниях, однако отрицает, что «когда-либо совершал физический контакт» без согласия другого человека.

Ранее ФБР обвинили в халатности при расследовании дела физиотерапевта-педофила из сборной США.