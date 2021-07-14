В Туве требуют закрыть сайт, где продаются справки об отсутствии коронавируса

Прокуратура в Туве потребовала закрыть сайт в сети, где публиковали сведения о продаже медицинских справок об отсутствии коронавирусной инфекции. Об этом говорится на официальном портале региональной прокуратуры.

«В ходе проведенного мониторинга сети «интернет» выявлен ряд сайтов, содержащих предложения по оформлению справок об отсутствии COVID-19 за определенную сумму без личного посещения и проведения лабораторных исследований», — уточняется в сообщении ведомства.

В связи с чем в Кызылский районный суд республики направлены административные исковые заявления о признании информации, которая размещалась, запрещенной к дальнейшему распространению.

В ведомстве намерены добиться блокировки сетевого ресурса с поддельными медсправками об отсутствии вируса. Сейчас иски находятся на рассмотрении в суде.

Ранее московская полиция пресекла новые попытки продажи медотводов от вакцинации. У задержанного при себе было обнаружено 5 аналогичных протоколов и 20 сертификатов о вакцинации против коронавируса.