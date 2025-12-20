На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В зоне СВО ликвидировали участника вторжения в Курскую область

В Сумской области ликвидирован боец, вторгшийся в Курскую область
Sofia Gatilova/Reuters

Командир роты 17-й бригады Вооруженных сил Украины Александр Соколовский ликвидирован в Сумской области. Об этом РИА Новости сообщил источник.

«В Сумской области ликвидирован командир роты 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады капитан Соколовский Александр Вячеславович 28.09.1992 года рождения из Кривого Рога», — говорится в сообщении.

Сообщается, что военный принимал участие во вторжении украинских войск на территории Курской области в 2024 году.

6 августа 2024 года ВСУ вторглись в Курскую область. В регионе действовал режим контртеррористической операции. 26 апреля 2025 года начальник Герасимов доложил Путину о завершении освобождения территории Курской области.

В начале ноября сообщалось, что в России задержали военного ВСУ, участвовавшего в нападении на Курскую область. По данным следствия, мужчина в 2024 году вместе с сослуживцем с позывным «Кило» пересек границу с Россией. После этого военные выдвинулись на огневую позицию в населенном пункте Новый Путь Глушковского района Курской области.

18 декабря в Генштабе ВФ России сообщили, что ВСУ потеряли более 76 тысяч наиболее подготовленных военнослужащих на Курском направлении.

Ранее журналисты показали найденную в Курской области голову бойца ВСУ с «удивленной гримасой».

