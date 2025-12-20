Россиянам посоветовали есть квашеную капусту и пить кефир зимой

В период, когда за окнами пасмурно, моросит дождь, короткий световой день, количество пациентов у кардиологов, неврологов, терапевтов с жалобами на сонливость, слабость, вялость, снижение работоспособности, ухудшение внимания и концентрации, неопределенные колющие боли в груди, головные боли осенью традиционно растет. О том, как сохранить силы и энергию в это время года, «Газете.Ru» рассказала Зульфия Рустямова, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, доцент БГМУ, эксперт компании SOLGAR.

По ее словам, холод, сырость, ветер, резкие перепады температуры создают ощущение дискомфорта. Организму приходится постоянно перестраиваться, тратя силы на поддержание температуры тела. Даже небольшой холод требует энергии: мышцы напрягаются, сердце работает активнее. Перепады атмосферного давления могут отразиться на тонусе сосудов, вызывая спазм мелких сосудов, что, в свою очередь, у метеочувствительных людей может вызвать головную боль, колебания артериального давления.

«Это время простудных заболеваний, которые тоже могут снизить тонус, испортить настроение, увеличить потребность в энергии. Короткий световой день также отражается на нашем самочувствии, поскольку влияет на выработку наших гормонов, в первую очередь на мелатонин и серотонин. Серотонин — «гормон радости» — вырабатывается активнее под солнцем. В холодное время года его уровень падает, и мы чувствуем подавленность. Зато мелатонин — «гормон сна» — начинает доминировать. Из-за ранних сумерек организм думает, что уже пора спать, и мы становимся сонливыми к вечеру. Раньше люди зимой экономили энергию, сейчас же мы пытаемся жить в том же ритме, что и летом, и сталкиваемся с дисбалансом», — объяснила врач.

Как итог, организм тратит больше энергии на сохранение тепла, покоя, выполнение разнообразных задач (рабочих и бытовых), восстановление после стрессов, он расходует резервы на поддержание нормального самочувствия. А поскольку ресурсы ограничены, человек может почувствовать слабость, упадок сил, отсутствие энергии.

«Апатия может быть проявлением и психических (депрессия, шизофрения), и неврологических (деменции, опухоли мозга, нейроинфекции) заболеваний. Обычная сезонная перестройка организма длится около 1-2 недель. Если симптомы сохраняются дольше двух недель необходимо обязательно обратиться на прием к специалисту для выяснения причин. Подготовить организм к таким состояниям возможно заранее, например, изначально нужно убрать дефициты в организме, если они есть. Необходимо скорректировать анемию (низкий уровень гемоглобина), добиться оптимального уровня в крови как минимум витамина D. А потом уже соблюдать профилактические меры, такие как достаточный сон, режим труда и отдыха, регулярная физическая активность на свежем воздухе. Сбалансированный рацион, богатый витаминами группы B, витамином D, магнием и жирными кислотами, также помогают поддерживать нервную систему в равновесии», — заявила эксперт.

Врач рекомендует быть бережными к себе, дать время на восстановление. Высыпаться, гулять на свежем воздухе, отказаться от интенсивных физических нагрузок, убрать сверхзадачи на работе, в семье, постараться не быть перфекционистом. Обязательно проверить общий анализ крови на уровень гемоглобина, сдать биохимический анализ крови на содержание витаминов D, В 9, В 12. Разнообразить питание, включить в рацион продукты богатые витаминами D, C, A, E, витаминами группы B, магнием, Омега-3 жирными кислотами (мясо, субпродукты, рыбу, злаковые, орехи, квашеная капуста, ягоды). Обязательно следить за содержанием белка в суточном рационе. В зависимости от лабораторных показателей крови подбираются витаминные и минеральные комплексы при необходимости.

«Среди натуральных источников витаминов и минералов для повышения стрессоустойчивости можно назвать квашеную капусту — источник витамина С, К, к летчат ки. Кроме того, это еще источник лактобактерий, а молочная кислота помогает поддерживать здоровую микрофлору кишечника, от которой зависит всасывание витамина D, витаминов группы В, синтез серотонина. Еще один супер-продукт для кишечника — кисломолочные продукты (ряженка, кефир). Источником Омега-3 жирных кислот является жирная морская рыба, льняное масло. Магнием богаты злаки, орехи. Ягоды содержат большое количество вит С, биофлавоноидов. Витамином D богаты рыба, мясо, яйца, молочные продукты», — резюмировала врач.

Ранее россиянам объяснили, почему зимой не стоит сидеть вечером в темной комнате перед экраном.