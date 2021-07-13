МЧС подтвердило взрыв бытового газа в гостинице в Геленджике

МЧС подтвердило взрыв бытового газа в гостинице «Азария» в Геленджике, в результате которого погибли двое человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представителя экстренных служб, общая площадь обрушения в гостинице при взрыве составила около 100 квадратных метров. Повреждены три припаркованных автомобиля, один из которых сгорел.

«В Геленджике трагедия. Рядом с частной гостиницей в магазине взорвался бытовой газ. Пострадали люди, по предварительным данным есть погибшие, разрушено перекрытие первого этажа, выбиты окна у соседних зданий», — написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время на месте происшествия работают следователи. Глава региона добавил, что по результатам будет дана правовая оценка и принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что число погибших при взрыве газа в Геленджике выросло до двух.