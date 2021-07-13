Россиянам рассказали, кто получит временный медотвод от вакцинации

Медицинский отвод от вакцинации против коронавируса могут получить не только люди из групп риска, но и те, кто пришел в прививочный пункт в нездоровом состоянии — например, с повышенным артериальным давлением, рассказал ТАСС врач-вирусолог Евгений Тимаков.

«Для групп риска вакцинация проводится вне обострения заболевания, при стабильном состоянии. Для этого человек консультируется по своему заболеванию у узкого специалиста, он узнает, как готовиться к прививке... Временный медотвод также может дать врач-терапевт при вакцинации, если человек пришел в пункт вакцинации в нестабильном состоянии здоровья — это проявляется в скачках давления, сахара, вирусных недомоганиях», — уточнил врач.

Тимаков отметил, что рассчитывать на медотвод лишний раз не стоит — «вакцинация показана при всех совершенно заболеваниях». Врач напомнил, что с особой осторожностью к прививке стоит отнестись людям с аутоиммунными заболеваниями, но даже онкология не является исключительным противопоказанием.

Люди с аутоиммунными заболеваниями и раком пожаловались «Газете.Ru» на сложности в получении медотвода.

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