Эпидемиолог назвала период нового всплеска заболеваемости COVID-19 в России

Всплеск заболеваемости COVID-19 в России ожидается в сентябре-октябре 2021 года. Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на заведующую эпидемиологическим отделением Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» Юлию Соттаеву.

«Что мы видим сейчас, он (всплеск — прим. ред. «Газета.Ru») произошел в июне, колоссальный подъем», — уточнила эпидемиолог.

Специалист пояснила, что одной из причин всплеска заболеваемости коронавирусом является возвращение людей на работу на крупные предприятия. Она подчеркнула, что инфицированный может заразить коллег в короткий срок.

Эпидемиолог добавила, что в период отпусков большинство граждан сделали ПЦР-тесты для выезда на курорты — это помогло выявить бессимптомных носителей.

По словам Соттаевой, мнение о том, что в период пандемии нельзя делать прививку, неверно. Она заключила, что экстренная иммунизация, позволяющая подготовиться к следующей волне, остается актуальной.

По данным на 12 июля, в России выявлено 25 140 новых случаев коронавируса.