В Крыму снова объявили штормовое предупреждение

В Крыму на ближайшие дни объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

«Днем и до конца суток 12 июля, в течение суток 13 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Также спасатели предупредили о высокой вероятности чрезвычайных ситуаций, в том числе подтоплений, аварий, нарушений в работе транспорта, гибели посадок. Жителям и гостям региона рекомендовали отказаться от походов в горы.

В начале июля ряд населенных пунктов Бахчисарайского района Крыма затопило в результате сильных ливней и последующего выхода из берегов трех рек. Спасатели эвакуировали жителей отдельных поселений. Также сообщалось, что пострадавших от подтоплений крымчан освободят от платы за ЖКУ.