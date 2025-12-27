Врач развеял миф о том, что полный покой помогает зубному импланту прижиться

В классическом подходе после установки импланта следует период покоя в несколько месяцев для приживления. Однако последние исследования показывают, что дозированная нагрузка наоборот помогает импланту лучше прижиться, рассказал «Газете.Ru» челюстно-лицевой хирург, имплантолог, главный врач клиники Estetus Севак Барсегян.

Дентальная имплантация — это высокотехнологичная операция с прогнозируемым результатом, однако существуют факторы, которые могут снизить шансы на то, что имплант успешно приживется. В случае отторжения импланта его, как правило, удаляют, затем врач устанавливает причину отторжения, челюсть лечат и заново готовят к имплантации. Это долгий и дорогостоящий процесс.

«В классическом подходе после установки импланта следует период покоя в несколько месяцев для приживления. Но парадокс в том, что дозированная нагрузка, наоборот, стимулирует костеобразование. Когда имплант сразу получает правильную функциональную нагрузку, костная ткань вокруг него укрепляется быстрее и становится более стабильной. Ключевое условие — эта нагрузка должна быть грамотно рассчитана и равномерно распределена. В этом преимущество методик с немедленной нагрузкой, где сразу фиксируется постоянный протез на прочном каркасе. Он действует как шина, правильно перераспределяя жевательное давление. Именно поэтому в таких протоколах мы видим статистику приживаемости на уровне 99,8%», — объясняет врач.

Риски отторжения создают и общие проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет, когда уровень глюкозы в крови нестабилен, замедляет регенерацию тканей и повышает риск инфекции. Курение вызывает спазм сосудов, ухудшая кровоснабжение в зоне операции.

«Плохая гигиена после операции ведет к воспалению (периимплантиту) и отторжению. Тяжелый бруксизм (скрежетание зубами) создает запредельные нагрузки на конструкцию, что тоже может привести к отторжению. Но многие из этих факторов управляемы. Например, отказ от курения за две недели до и после операции или изготовление защитной каппы при бруксизме кардинально меняют прогноз», — отметил специалист.

Врач подчеркивает: успех имплантации зависит не от одного «волшебного» импланта, а от комплексного подхода. Это тщательная диагностика, выбор методики, соответствующей анатомии и здоровью пациента. Когда эти условия соблюдены, риски сводятся к минимуму.

Ранее в России придумали, как экономить на дорогой сперме племенных быков.