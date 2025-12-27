Месси может вернуться в «Барселону»

Аргентинский футболист Лионель Месси может вернуться в каталонскую «Барселону», сообщает El Nacional.

Месси могут привлечь к работе в руководстве после завершения его игровой карьеры. Такой вариант обсуждают в каталонской команде.

Месси является воспитанником «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Месси выиграл 35 трофеев в составе «Барселоны», шесть титулов он завоевал со сборной Аргентины, а также три были ему вручены в «ПСЖ».

12 декабря Месси прилетел в Индию на церемонию в честь открытия 20-метровой статуи, посвященной ему. Мероприятие прошло на стадионе «Солт-Лейк», Месси следил за открытием статуи по видеосвязи, после чего в сопровождении охраны и полиции прогулялся по полю стадиона, помахав трибунам, и спустя 20 минут покинул арену. После этого недовольные фанаты устроили погром.

Ранее Месси поделился эмоциями от открытия своей 21-метровой статуи.