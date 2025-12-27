Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск «Запад» в зоне спецоперации в Купянском районе Харьковской области сорвали ротацию и снабжение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России, его цитирует ТАСС.

На обнародованных ведомством кадрах объективного контроля показаны прямые попадания беспилотников по броневику ВСУ «Козак», трем пикапам, пытавшимся прорваться в район одного из населенных пунктов Купянского района, а также уничтожение наземного робототехнического комплекса с боеприпасами для передовых позиций ВСУ.

До этого сообщалось, что бойцы группировки войск «Запад» за минувшие сутки поразили 46 пунктов управления дронами ВСУ на Купянском направлении. Кроме того, российские силы нанесли поражение личному составу и технике шести бригад украинских войск в районе семи населенных пунктов. Среди них — Новосергеевка, Глушковка, Дробышево, Подолов, Благодатовка, Купянск-Узловой и Богуславки.

Ранее заключенных спецбатальона ВСУ ликвидировали при попытке проникнуть в Купянск.