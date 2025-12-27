Размер шрифта
Ученые зафиксировали сильнейшую солнечную вспышку за три недели

ИКИ РАН: на Солнце произошла самая мощная вспышка с начала декабря 
Ученые зафиксировали на Солнце самую мощную вспышку с 8 декабря, а пик вспышечной активности может прийтись на новогодние праздники. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным специалистов, ранним утром по московскому времени на восточном краю Солнца была зарегистрирована вспышка уровня M5.1. Ее мощность составила около половины порога высшего класса X, а максимум излучения пришелся на 04:50 мск.

При этом вероятность магнитных бурь и ярких полярных сияний непосредственно в новогоднюю ночь ученые оценивают как невысокую. Это связано с тем, что активные области звезды сейчас значительно удалены от линии «Солнце — Земля».

Исследователи также указали, что вспышка, зафиксированная 8 декабря, и нынешнее событие, вероятно, произошли в одной и той же активной области. В начале месяца она находилась на западном краю Солнца, затем прошла по обратной стороне звезды и вновь стала видимой с Земли, переместившись к восточному краю.

Солнечной вспышкой называют взрыв на Солнце, который происходит, когда энергия в скрученных магнитных полях высвобождается наружу. Вспышка порождает поток радиации во всех диапазонах электромагнитного спектра, включая радиоволны и гамма-лучи. В зависимости от мощности рентгеновского излучения взрывам на Солнце присваивают один из пяти классов: A, B, C, M или X. При этом наиболее мощные вспышки способны вызывать на Земле радиопомехи и провоцировать продолжительные магнитные бури.

Ранее ученые спрогнозировали уменьшение числа магнитных бурь в 2026 году.
 
