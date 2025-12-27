Размер шрифта
Землетрясение произошло вблизи побережья Северных Курил

У побережья Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2
Reuters

Землетрясение произошло в акватории Тихого океана в районе побережья Северных Курил. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмологической станции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.

По словам специалиста, подземные толчки зарегистрировали 27 декабря в 13:25 по местному времени (5:25 мск). Их магнитуда составила 5,2. Эпицентр природного катаклизма находился в 203 км от города Северо-Курильска, расположенного на острове Парамушир.

«Очаг располагался на глубине 75 км», — добавила Семенова.

Сейсмолог уточнила, что жители Северо-Курильска могли ощутить подземный толчок силой два балла. При этом угроза цунами после землетрясения не объявлялась.

22 декабря в Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,4. Сообщивший об этом Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) уточнил, что эпицентр располагался в 450 км к северо-западу от города Порт-Морсби, в котором проживают 283 тыс. человек. Очаг природного катаклизма залегал на глубине 88 км. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее на Камчатке испытали прибор для мониторинга сейсмической и вулканической активности.

