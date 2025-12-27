В январе в Москве проиндексируют тариф на проезд по МСД

Тариф на проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) в критически загруженные часы по будням будет проиндексирован со 2 января. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

«Со 2 января стоимость проезда по МСД в критически загруженные часы будет проиндексирована на 3 рубля и составит 13 рублей за участок. В остальное время – 70% времени суток в будни (с 11 до 16 и с 20 до 7 часов), а также в выходные и праздники – проезд остается бесплатным», — сообщает ведомство.

Отмечается, что индексация позволит сделать поездку на автомобиле быстрой.

До этого стало известно, что с 1 января 2026 года в Москве начнут действовать новые тарифы на эвакуацию автомобилей.

Стоимость перемещения автомобилей с мощностью двигателя до 80 л. с. вырастет с 7,6 тыс. до 8,5 тыс. рублей. Стоимость эвакуации автомобилей с мощностью двигателя с 80 до 250 л. с. увеличится с 11,4 тыс. до 12,4 тыс. рублей, транспортных средств массой свыше 4 тонн и негабаритных ТС - с 67,7 тыс. до 71,1 тыс. рублей.

Если водитель произведет оплату до того, как заберет машину со спецстоянки, будет действовать дополнительная скидка 25%.

