Бронзовый призер чемпионата мира не верит, что Валиева вернется на прежний уровень

Фигуристка Погорилая не верит, что Валиева вернется на прежний уровень

Серебряный призер чемпионата Европы и бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Анна Погорилая не верит, что Камила Валиева вернется на прежний уровень после дисквалификации, передает «Матч ТВ».

«Как прежде не будет точно, много факторов поменялось. У нее сменился тренерский штаб и так далее. То, что Камила продолжает прекрасно прыгать, это точно. Но тяжело делать то, что ты делал в 15–16 лет и прыгать сейчас то же самое», — сказала Погорилая.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Подготовку к возвращению спортсменка начала 25 октября, возобновив тренировки в академии Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что ее достали вопросами про Валиеву.