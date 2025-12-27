Размер шрифта
В России не поверили словам Зеленского о готовности к выборам

Генерал Липовой счел бредом готовность Зеленского к выборам на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский
Francesco Fotia/Reuters

Слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности к выборам являются блефом, политик «переобувается в воздухе» и загнан в угол. Об этом News.ru заявил генерал-майор авиации и герой России Сергей Липовой.

«Зеленский заявляет о готовности к выборам, но буквально вчера он говорил о том, что никаких выборов не будет, шла речь о военном положении. На сегодняшний день он переобулся в воздухе. Не только он, но и его команда, говорящая о том, что готова к выборам, готова демократическим путем сменить власть и так далее», — заявил Липовой.

По его словам, такое развитие событий говорит о том, что Зеленский «загнан в угол», и деваться ему некуда. Военный объяснил заявления украинского лидера желанием «напоследок немножко украсть денег».

14 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов провести выборы в стране, но с условием обеспечения безопасности голосования.

Президент России Владимир Путин на прямой линии 19 декабря отметил, что проживающие в России 5–10 млн украинцев должны иметь право проголосовать на выборах, а также заявил, что Россия «готова подумать» над обеспечением безопасности на время выборов и отказе от ударов вглубь территории в день голосования.

Ранее Арестович раскрыл, кто выиграет выборы на Украине.

