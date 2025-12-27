Молодые люди изнасиловали одноклассницу в машине после выпускного

В американском штате Чикаго девушка подверглась насилию со стороны одноклассников после вечеринки. Об этом сообщает The Independent.

По данным издания, инцидент произошел в ночь с 14 на 15 июня, но обвинения молодым людям предъявили недавно.

По версии прокуроров, после выпускного трое 18-летних юношей завели одноклассницу в свой минивэн, где каждый из них изнасиловал ее. После произошедшего пострадавшая бросилась к подруге и позвонила сестре, которая рассказала о ситуации родителям. Девушка попала в больницу, где медики оказали ей необходимую помощь.

В декабре текущего года фигурантов арестовали. Одного из них задержали после того, как он продемонстрировал полиции документы. Уже на следующий день к сотрудникам правоохранительных органов пришли сдаваться остальные.

Всех троих освободили под залог. Заседание суда по делу назначено на январь следующего года.

