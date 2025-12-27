Стали известны сроки готовности гарантий безопасности для Украины

Работа над гарантиями безопасности для Украины от Европы и Соединенных Штатов завершится в январе 2026 года на заседании так называемой «коалиции желающих». Об этом «Европейской правде» рассказал чиновник Елисейского дворца на условиях анонимности.

По словам источника, речь идет об обязательствах, подобных пятой статье НАТО о коллективной обороне в случае агрессии, а также присутствии иностранных военных на Украине.

«Следующее заседание «коалиции желающих», которое планируется провести в начале января, должно позволить завершить планирование гарантий безопасности, которые мы предоставим Украине», — заявил собеседник.

При этом он заметил, что «речь не идет ни об участии в боях, ни о мониторинге прекращения огня».

24 декабря Зеленский поделился со СМИ полным вариантом мирного плана, который состоит из 20 пунктов. Документ включает гарантии безопасности для Украины и Европы, закрепление численности ВСУ на уровне 800 тысяч человек в мирное время и проведение президентских выборов в самой ближайшей перспективе. При этом в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими. Как в Москве отреагировали на публикацию новой версии документа — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России предрекли «генеральное сражение» в рамках СВО.