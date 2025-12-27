Масштаб военных приготовлений Латвии у границы с Россией нарастает. Об этом заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Риге Дмитрий Касаткин.

По его словам, Латвия, совместно с партнерами по НАТО, включая Литву, Эстонию, Польшу, готовится к созданию «единой интегрированной системы укреплений» на границах с РФ и Белоруссией — так называемой Балтийской оборонительной линии. Все это делается якобы с целью обороны, под предлогом «российской угрозы», рассказал дипломат.

Касаткин добавил, что в рамках такого курса Латвия ускоренными темпами возводит «противомобильную» инфраструктуру в приграничной с Россией зоне с оборудованием противотанковых рвов, установкой железобетонных пирамидальных препятствий и иных технических сооружений.

Кроме того, указанные страны обсуждают дальнейшие планы милитаризации — минирование «восточных рубежей» Североатлантического альянса, создание там «стены дронов», устранение в восточной части Латвии железнодорожных магистралей российской колеи. По словам временного поверенного, масштаб подобных приготовлений нарастает.

